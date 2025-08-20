Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:55, 20 августа 2025Путешествия

Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал

Daily Mail: Мужчину с молотком задержали в аэропорту Милана
Елизавета Гринберг (редактор)

Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал. Видео публикует газета Daily Mail.

Инцидент произошел 20 августа в воздушной гавани итальянского Милана. На кадрах видно, как люди в аэропорту Мальпенса в панике отбегают подальше от горящей стойки регистрации.

Злоумышленника задержали прямо в аэропорту. Им оказался гражданин Мали. Ранее он не был судим.

Мужчина напал на сотрудницу аэропорта ирландского Дублина и съел страницу своего паспорта. Началось все с того, что палестинец отказался предоставить на иммиграционном контроле удостоверение личности и попытался убежать от сотрудницы таможни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Россия призвала расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке

    МУС осудил новые санкции США против него

    В Германии оценили заявления об отправке немецких войск на Украину

    Спасение туристки с Пика Победы посчитали губительным для спасателей

    В США заявили об обсуждении Генштабами НАТО гарантий для Киева

    ISU включил российских фигуристов в заявку на квалификацию на Олимпиаду

    Жителей российских городов предупредили о ливнях и селях

    Украине предрекли потерю почти всей выехавшей из страны молодежи

    Врачи назвали указывающие на пивной алкоголизм признаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости