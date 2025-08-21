На Западе раскрыли причину нежелания России соглашаться на условия Запада по Украине

NYT: Западные страны могут разместить войска на Украине без одобрения России

Западные страны могут разместить войска на Украине без одобрения России. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Некоторые аналитики полагают, что западные страны могут разместить войска на Украине после окончания боевых действий без одобрения России. Другие же утверждают, что Россия изначально не согласилась бы на мирное соглашение, если бы такая возможность оставалась, учитывая яростное противодействие [президента России Владимира] Путина присутствию войск НАТО на Украине», — говорится в материале.

По словам старшего политолога американского аналитического центра Rand Сэмюэля Шарапа, было бы неудивительно, если бы такая перспектива удержала Россию от согласия на прекращение конфликта.

Ранее стало известно, что Путин вряд ли согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Отмечается, что подобный шаг обеспечит определенную легитимацию украинского политического режима Москвой, что создаст проблемы.