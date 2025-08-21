Мир
На Западе узнали отношение Путина ко встрече с Зеленским

WP: Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«По мнению российского ученого, близкого к высокопоставленным российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу, поскольку это "обеспечит определенную легитимацию украинского политического режима Москвой, что создаст проблемы"», — говорится в материале.

Уточняется, что позиция России заключается в том, что встреча может состояться только после того, как будут выработаны условия сделки. Все это для Москвы означает капитуляцию Украины.

Ранее стало известно, что европейские политики не верят в реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. При этом отмечается, что они продолжают публично его поддерживать, словно пытаясь заманить американского лидера в ловушку.

