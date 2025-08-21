Стало известно о попытке Евросоюза превратить переговоры в ловушку для России

Politico: ЕС хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России

Европейские политики не верят в реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, однако продолжают публично его поддерживать, словно пытаясь заманить американского лидера в ловушку. Об этом сообщает Politico по ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

«План состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что Путин не настроен серьезно прекратить конфликт», — говорится в статье.

Как сообщает издание, европейские политики выбрали тактику похвалы и лестных слов в адрес хозяина Белого дома, надеясь, что со временем он станет на их сторону.

Один из дипломатов отметил, что Европа поддерживает посреднические усилия США по урегулированию конфликта не из-за их эффективности, а чтобы проверить искренность намерений России.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп работает с Россией и Украиной для встречи по урегулированию. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров: например, возможное место для диалога или дату события.