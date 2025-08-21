Бывший СССР
На Западе рассказали о росте числа готовых отказаться от территорий ради мира украинцев

BZ: Все больше украинцев готовы отказаться от территорий ради мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Немецкое издание Berliner Zeitung рассказало, что на Украине растет число людей, готовых отказаться от территорий ради мира.

«Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты», — говорится в статье.

Автор материала заявил, что население устало и хочет спокойной жизни, вопреки интересам властей и их западных союзников. Отмечается, что общественное мнение склоняется к принятию территориальных уступок и восстановлению отношений с Россией.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. Однако речь не идет о юридическом признании территорий, а лишь о фактическом.

