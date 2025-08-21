Россия
Не сдавших экзамены россиян захотели отправлять осваивать рабочие специальности

В ГД внесли проект об обучении не сдавших ОГЭ россиян рабочим специальностям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Не сдавших Основные государственные экзамены (ОГЭ) после девятого класса россиян захотели отправлять осваивать рабочие специальности. Проект закона внесли в Госдуму, его могут рассмотреть уже в рамках осенней сессии, передает РИА Новости.

Как рассказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, предполагается, что у школьников, которые не сдали экзамены и не получили аттестат, есть шанс получить образование в учреждениях профтехобразования, где им помогают сдать экзамены и обучиться профессии.

«Они получают возможность поступления на одну из рабочих специальностей из утвержденного перечня и параллельно готовятся к сдаче ЕГЭ», — пояснила Бабушкина.

Аналогичный закон уже действует в Свердловской области с 2024 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о самых востребованных рабочих специальностях для выпускников. Среди них — токари, слесари, штукатуры, маляры, каменщики, укладчики плитки и другие строительные профессии.

