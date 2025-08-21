Шведский генерал заявил о желании России проверить реакцию НАТО

Главком ВС Швеции Клаэссон: Россия может попробовать проверить реакцию НАТО

Россия может попробовать «захватить небольшой участок территории», чтобы проверить реакцию НАТО, заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции генерал Микаэль Клаэссон, передает SVT.

По его словам, Москва постоянно ищет «слабые места» стран Запада и использует «тактику испытаний». По мнению военного, российская сторона может проверить, как будет работать статья 5 Устава блока, которая посвящена принципу коллективной обороны.

По мнению Клаэссона, РФ стремится «разрушить европейское и трансатлантическое единство». «Нельзя забывать, что в НАТО все основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в НАТО необратим, однако сейчас этот вопрос не обсуждается.