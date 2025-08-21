Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 21 августа 2025Мир

Шведский генерал заявил о желании России проверить реакцию НАТО

Главком ВС Швеции Клаэссон: Россия может попробовать проверить реакцию НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Россия может попробовать «захватить небольшой участок территории», чтобы проверить реакцию НАТО, заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции генерал Микаэль Клаэссон, передает SVT.

По его словам, Москва постоянно ищет «слабые места» стран Запада и использует «тактику испытаний». По мнению военного, российская сторона может проверить, как будет работать статья 5 Устава блока, которая посвящена принципу коллективной обороны.

По мнению Клаэссона, РФ стремится «разрушить европейское и трансатлантическое единство». «Нельзя забывать, что в НАТО все основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в НАТО необратим, однако сейчас этот вопрос не обсуждается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    Первая женщина-капитан атомного ледокола поделилась эмоциями после назначения

    На Украине оштрафовали мужчину из-за секса с женой

    Корабль-призрак нашли после исчезновения владельца

    Раскрыта цель встречи Путина с Зеленским

    В Германии высказались о возможной отправке военных на Украину

    Шведский генерал заявил о желании России проверить реакцию НАТО

    В Кремле осудили снос памятников в Азербайджане

    «Самый большой придурок на свете». Вышел второй сезон «Миротворца». Почему возвращение сериала ждал весь мир?

    Сразу три российских аэропорта ограничили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости