В России ответили на требование Киева прекратить огонь перед встречей

Депутат Чепа назвал обсуждаемым прекращение огня перед мирным соглашением
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Вопрос о прекращении огня перед заключением мирного соглашения является обсуждаемым, обозначил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил на соответствующее требование Киева в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что трехсторонняя встреча с Россией и США и заключение мирного соглашения без предварительного прекращения огня невозможны. «Время тишины понадобится в любом случае, чтобы наработать весь план окончания войны», — заявил политик.

Депутат напомнил, что Россия неоднократно предлагала прекращение огня на праздники: и на Пасху, и на 9 Мая, — чтобы оказать помощь раненым и собрать погибших с поля боя, однако Украина каждый раз срывала его.

На какое-то время объявить перемирие, на один день — или как они это видят, для каких целей. Я думаю, что это вопрос обсуждаемый. Здесь ничего нет такого

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Прекратить военные действия призывали и натовские пособники Киева, чтобы дальше начинать мирные переговоры. Как это долго, в каком формате — это все потом. Давайте сейчас прекратим огонь. Мы за это время проведем мобилизацию, построим новые фортификационные сооружения, поставим новое оружие, проведем передислокацию, укрепимся, а дальше — будь что будет. А "будь что будет" — это значит, будут обязательно провокации, за которыми последует новая вспышка и приведет к большим потерям», — обратил внимание парламентарий.

Кроме того, Россия рассматривала воздушное перемирие, то есть прекращение атак дронами, указал Чепа.

Самое главное, по мнению депутата — какими будут условия мирного соглашения и как будут исполняться.

Ранее Зеленский сообщил, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. В числе мер Киев требует предоставить пакет помощи на сумму 90 миллиардов долларов.

    Все новости