Зеленский отверг окончание конфликта без прекращения огня

Зеленский: Без прекращения огня встреча с Трампом и Путиным невозможна
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Без предварительного прекращения огня встреча с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом невозможна. Окончание конфликта без прекращения огня отверг президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина».

«Без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня — трехсторонний почти невозможен (...). Время тишины понадобится в любом случае, чтобы наработать весь план окончания войны», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что позицию Украины поддерживают европейские страны.

Ранее Зеленский заявил, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. Среди мер, которые входят в перечень таких гарантий, Киев требует предоставить пакет помощи на сумму 90 миллиардов долларов.

