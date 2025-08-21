Путешествия
14:20, 21 августа 2025Путешествия

Пассажир рейса в Сочи потерял сознание на высоте десять тысяч метров и не выжил

Shot: Пассажир «Уральских авиалиний» не пережил перелет из Москвы в Сочи
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир рейса российской авиакомпании «Уральские авиалинии» не пережил перелет из Москвы в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, во время полета 56-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание на высоте более десяти тысяч метров. Пилотам пришлось экстренно сажать воздушное судно в Минеральных Водах. Там борт встретила карета скорой помощи, однако спасти путешественника не удалось.

В июне у 35-летней пассажирки иностранной авиакомпании случился инсульт во время полета из Турции в Мексику. На борту оказался врач, который оказал женщине помощь и попросил пилотов аварийно посадить самолет.

