Пассажир рейса в Сочи потерял сознание на высоте десять тысяч метров и не выжил

Пассажир рейса российской авиакомпании «Уральские авиалинии» не пережил перелет из Москвы в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, во время полета 56-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание на высоте более десяти тысяч метров. Пилотам пришлось экстренно сажать воздушное судно в Минеральных Водах. Там борт встретила карета скорой помощи, однако спасти путешественника не удалось.

