Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:25, 21 августа 2025Путешествия

Пляж в Европе закрыли для туристов из-за нашествия морского слизня

Daily Mail: Пляж в Испании закрыли из-за нашествия опасного морского слизня
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Douglas Cliff / Shutterstock / Fotodom  

Пляж в Европе закрыли для туристов из-за нашествия опасного для жизни зверя — морского слизня. Об этом пишет Daily Mail.

Из-за появления животного на пляжах муниципалитета Гуардамар-дель-Сегура к северу от испанского курорта Торревьеха был поднят красный флаг. Власти закрыли для купания участок побережья длиной свыше 11 километров.

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024

Заход в море на береговой линии будет закрыт до соответствующего уведомления, говорится в сообщении мэрии муниципалитета. Жителей и туристов также призвали при обнаружении зверя не брать его в руки даже в перчатках и сообщить о находке спасателям.

Морской слизень или «голубой дракон» — это моллюск, который обитает в теплых водах и выделяется за счет яркого окраса. Его укус может быть опасен для человека, он может вызывать тошноту и сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилаксии.

Ранее туристов предупредили о появлении ядовитого «голубого дракона» в море у пляжа Карон на курортном острове Пхукет. Уточнялось, что опасного океанического слизня заметили впервые после почти двухлетнего отсутствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Что о нем известно?

    Мощную майнинговую ферму нашли в подвале жилого дома

    В российском регионе проверят заправки после жалоб на дефицит бензина

    Близкие пережившей инсульт в поезде россиянки отказались верить словам РЖД

    Оскорбивший участников СВО москвич навлек на себя проверки

    В Азии указали на опасность политики Трампа

    Тренер ПСЖ рассказал об отношениях Сафонова с новеньким украинцем

    Россиянам назвали опасные для смыва в унитаз отходы

    Китайцы придумали способ избавиться от сотен тысяч пылящихся в России машин

    Путин поручил подготовить курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости