ТАСС: В Днепропетровской области уничтожили подполковника ВСУ Демченко

Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Демченко уничтожен в Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, задача полка — обеспечение связи оперативного командования «Восток» ВСУ. Представитель российских силовых структур добавил, что он был ликвидирован 18 августа в результате ракетного удара.

Ранее под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) была ликвидирована 20-летняя командир разведывательного отделения ВСУ младший сержант Ангелина Мартынюк. Утверждается, что назначение женщин-военнослужащих на должности подобного типа все чаще встречается в ВСУ.