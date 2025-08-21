Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 21 августа 2025Бывший СССР

Подполковника ВСУ уничтожили в Днепропетровской области

ТАСС: В Днепропетровской области уничтожили подполковника ВСУ Демченко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Демченко уничтожен в Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, задача полка — обеспечение связи оперативного командования «Восток» ВСУ. Представитель российских силовых структур добавил, что он был ликвидирован 18 августа в результате ракетного удара.

Ранее под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) была ликвидирована 20-летняя командир разведывательного отделения ВСУ младший сержант Ангелина Мартынюк. Утверждается, что назначение женщин-военнослужащих на должности подобного типа все чаще встречается в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    В США предложили радикальный способ завершить конфликт на Украине

    На Украине заявили о попытках офиса Зеленского отговорить Залужного от участия в выборах

    Крым охватил сильный пожар

    Целесообразность взятия ипотеки на фоне снижения ставки оценили

    Приехавший в Газу Нетаньяху утвердил планы по контролю над городом

    Трамп пригрозил сменить подход к России

    Подполковника ВСУ уничтожили в Днепропетровской области

    Названо имя задержанного в связи с подрывом «Северных потоков» украинца

    Задержанного за подрыв «Северных потоков» украинца заподозрили в еще одном преступлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости