19:56, 21 августа 2025Бывший СССР

Россия вышла из процесса о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе

МИД: РФ вышла из процесса о задержании украинских военных кораблей в 2018 году
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россия вышла из арбитражного процесса о задержании трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявили в МИД России.

«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что представители РФ добросовестно участвовали в разбирательстве, инициированном Украиной в 2019 году. В ведомстве отметили, что российская сторона предоставила обширную и убедительную доказательную базу, подтверждающую отсутствие нарушений международного права со стороны РФ.

Однако позднее, добавили в МИД, стало невозможно говорить о непредвзятости процесса и справедливом решении. В дипведомстве заявили, что Россия вынужденно выходит из процесса и не будет признавать решений арбитров по данному разбирательству.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива украинские катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу». Суда пересекли границу, не отреагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Позднее задержанные украинские моряки были выданы Украине.

