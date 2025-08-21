Путешествия
17:21, 21 августа 2025Путешествия

Россияне массово отправятся продлевать лето в четыре страны

«Яндекс Путешествия»: Россияне чаще всего планируют зимовать в Азии
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали, что россияне в грядущем осенне-зимнем сезоне массово отправятся продлевать лето в четыре зарубежные страны: Таиланд, Италию, Вьетнам и Францию. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, чаще всего туристы планируют «зимовать» именно в Азии — на регион приходится 65 процентов от всех запланированных путешествий тех, кто хочет провести зиму в тепле. Тем временем на Европу приходится 19 процентов. Кроме того, 12 процентов соотечественников хотят переждать холодное время года в других регионах России.

В исследовании также отмечается, что в числе наиболее выгодных направлений для «зимовки» оказались Египет (там средняя цена за ночь в 2025 году снизилась на 51 процент по отношению к 2024-му), Индонезия (на 34 процента), Испания (на 17 процентов) и Италия (на 10 процентов).

Ранее россиянин, отправившийся на зимовку в Таиланд, раскрыл траты на жизнь в этой курортной стране. Мужчина признался, что в месяц он тратит около 80 тысяч рублей.

