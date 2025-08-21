Путешествия
Россиянин описал латиноамериканскую страну словами «экономика держится на нелегалах»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Путешествующий по миру россиянин описал Сальвадор словами «экономика держится на нелегалах». Своим наблюдениями он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, больше 20 процентов ВВП этой латиноамериканской страны составляют денежные переводы от мигрантов, уехавших на заработки в США. Пообщавшись с местными жителями, турист понял, что переехавший родственник, который регулярно отправляет деньги, помогает сальвадорцам покупать вещи и строить дома.

«Средняя зарплата здесь — долларов 300 (24,1 тысячи рублей), на нее особо не разбежишься. При этом, если ты уехал в Америку и даже подрабатываешь нелегально, ты можешь высылать семье 500–600 долларов (до 48,2 тысячи) в месяц. Для Сальвадора это состояние», — объяснил тревел-блогер.

Мужчина отметил, что сальвадорцы относятся к родственникам-мигрантам с пониманием, так как они живут по принципу «пусть уедет один — зато прокормит всех». «При этом США боятся мигрантов, строят стены, а потом с удивлением смотрят, почему в Латинской Америке все разваливается», — подчеркнул россиянин.

Ранее этот блогер назвал Сальвадор американской тюрьмой для нелегалов. Автор объяснил, что администрация США заключила соглашение с правительством Сальвадора о депортации мигрантов, подозреваемых в связях с бандами.

