Россиянин побывал в Сальвадоре и назвал эту страну американской тюрьмой для нелегалов

Российский тревел-блогер побывал в Сальвадоре и назвал эту страну Латинской Америки тюрьмой для нелегалов из США. Об этом он написал в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор объяснил, что администрация США заключила соглашение с правительством Сальвадора о депортации мигрантов, подозреваемых в связях с бандами. Их отправляют в сальвадорскую тюрьму CECOT без права обжаловать свое выдворение из страны. Многих заключенных поместили в тюрьму за неподобающий внешний вид, наличие татуировок.

Россиянин отметил, что Сальвадор пытается меняться и становиться привлекательнее для туристов. «Но такие соглашения могут свести на нет все усилия, возвращая страну к образу места, где права человека не в приоритете», — добавил он.

