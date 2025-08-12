Путешествия
03:30, 12 августа 2025Путешествия

Россиянка описала пугающую Латинскую Америку фразой «чище, чем в богатых странах»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: John Coletti / Getty Images

Российская путешественница Марина Ершова описала пугающее государство Латинской Америки фразой «чище, чем в богатых странах». О впечатлениях от Сальвадора она написала в своем личном блоге на платформе «Дзен».

«Я не преувеличиваю. Мы гуляли по окраинам, по деревушкам, по рынкам — и мусора почти не было. Люди убирают за собой», — заметила автор материала. Она также рассказала, что местные жители очень радуются иностранцам, из-за чего в эту страну хочется возвращаться.

Ранее эта же россиянка побывала в Гватемале и раскрыла траты на поездку. По ее словам, десятидневный отдых в этой стране Центральной Америки обойдется примерно в 108 тысяч рублей, не включая авиабилеты.

    Россиянка описала пугающую Латинскую Америку фразой «чище, чем в богатых странах»

