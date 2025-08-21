Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 21 августа 2025Силовые структуры

Россиянин оценил убийство 20-летней разлучницы в миллион рублей

В Краснодаре предотвращено заказное убийство 20-летней девушки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство 20-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России и в МВД.

Задержан заказчик расправы — 34-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму. По данным СК, он решил убить знакомую своей бывшей супруги, которая, по его мнению, убедила ее с ним разойтись. Мужчина попросил приятеля подыскать киллера для разлучницы, но в итоге о его планах узнали силовики.

К обвиняемому подослали подставного исполнителя, которому был предложен один миллион рублей в качестве вознаграждения. Затем заказчик передал ему данные девушки, месторасположение ее работы и фотографию, а также аванс в 500 тысяч рублей.

Полиция инсценировала убийство и после передачи киллеру оставшейся части гонорара заказчика схватили. В МВД предоставили оперативное видео задержания.

На кадрах силовики хватают мужчину и валят его на землю.

Ранее сообщалось, что в Уфе осудили бывшего полицейского за мошенничество на 20 миллионов рублей. Он убедил пенсионерку, что готовится ее заказное убийство и выманил деньги якобы для предотвращения преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости