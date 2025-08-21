Россиянин оценил убийство 20-летней разлучницы в миллион рублей

В Краснодаре предотвращено заказное убийство 20-летней девушки

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство 20-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России и в МВД.

Задержан заказчик расправы — 34-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму. По данным СК, он решил убить знакомую своей бывшей супруги, которая, по его мнению, убедила ее с ним разойтись. Мужчина попросил приятеля подыскать киллера для разлучницы, но в итоге о его планах узнали силовики.

К обвиняемому подослали подставного исполнителя, которому был предложен один миллион рублей в качестве вознаграждения. Затем заказчик передал ему данные девушки, месторасположение ее работы и фотографию, а также аванс в 500 тысяч рублей.

Полиция инсценировала убийство и после передачи киллеру оставшейся части гонорара заказчика схватили. В МВД предоставили оперативное видео задержания.

На кадрах силовики хватают мужчину и валят его на землю.

