Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:01, 21 августа 2025Силовые структуры

Российский комик объявлен в розыск

МВД объявило в розыск комика Пикули
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: @razgovorniy / YouTube

МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (настоящее имя — Антон Устимов, признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В карточке в базе розыска сказано, что Устимова разыскивают по статье УК РФ. Другие подробности не уточняются.

После начала специальной военной операции комик стал публично ее критиковать, выпускал сатирические песни и ролики на эту тему, отмечает РБК. Сейчас он живет в Испании.

Ранее МВД России объявило в розыск блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости