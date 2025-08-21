Российский комик объявлен в розыск

МВД объявило в розыск комика Пикули

МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (настоящее имя — Антон Устимов, признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В карточке в базе розыска сказано, что Устимова разыскивают по статье УК РФ. Другие подробности не уточняются.

После начала специальной военной операции комик стал публично ее критиковать, выпускал сатирические песни и ролики на эту тему, отмечает РБК. Сейчас он живет в Испании.

Ранее МВД России объявило в розыск блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).