Россия
09:47, 21 августа 2025Россия

Российский школьник не выжил после взрыва боеприпаса в лесу

В Ленобласти 11-летний школьник не выжил после взрыва боеприпаса в лесу
Анна Щербакова
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кировском районе Ленинградской области 11-летний школьник не выжил после взрыва боеприпаса в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, мальчик в компании друзей разжигал костер в лесу. Дети не подозревали, что в этом месте находится мина, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

11-летний учащийся находился к огню ближе остальных. Когда случился взрыв, его товарищи вызвали скорую. Школьника госпитализировали с рваной раной брюшной полости с выпадением кишечника, переломом бедра и ранами обоих предплечий.

Спасти несовершеннолетнего врачам не удалось. По факту случившегося в лесу было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Калининграде подростки получили ожоги 35-40 процентов тела из-за взрыва баллона.

