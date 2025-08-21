Российский школьник не выжил после взрыва боеприпаса в лесу

В Кировском районе Ленинградской области 11-летний школьник не выжил после взрыва боеприпаса в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, мальчик в компании друзей разжигал костер в лесу. Дети не подозревали, что в этом месте находится мина, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

11-летний учащийся находился к огню ближе остальных. Когда случился взрыв, его товарищи вызвали скорую. Школьника госпитализировали с рваной раной брюшной полости с выпадением кишечника, переломом бедра и ранами обоих предплечий.

Спасти несовершеннолетнего врачам не удалось. По факту случившегося в лесу было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Калининграде подростки получили ожоги 35-40 процентов тела из-за взрыва баллона.