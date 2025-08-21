Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 21 августа 2025Мир

Румынский политик захотел выйти на митинг против самого себя

Румынский политик Тише пошутил, что готов выйти на митинг против самого себя
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: @AlinTișe

Румынский политик Алин Тише в шутку заявил о намерении выйти на митинг против самого себя из-за мер жесткой экономии правительства республики. Об этом сообщает News.ro.

«Тише против Тише: митинг против меня самого. Сегодня я, Алин Тише, восстаю против… себя. Мне надоело быть одновременно и жертвой, и палачом. Как политик, я вижу рост налогов. Как предприниматель, я чувствую ком в горле (...). Как частное лицо, я подписываю акт о банкротстве собственного терпения. Поэтому я торжественно заявляю: настал исторический момент выйти на улицы против себя самого», — пожаловался спикер.

Как утверждает Тише, это «первый случай в истории румынской демократии», когда человеку удается одновременно быть как частью разгневанного народа, так и правительства, которое, по его словам, «кажется глухим» к проблемам страны. Политик добавил, что упрекает себя за недостаток мужества, но ценит умение брать ответственность в свои руки.

23 июля стало известно, что в Румынии из-за нехватки инвестиций средняя скорость пассажирских поездов замедлилась до 44 километров в час, а грузовых — до 17 километров в час. Железнодорожники вместе с представителями профсоюзов устроили протесты перед зданием правительства, требуя не сокращать дефицит госбюджета за счет перевозчиков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой счетов ЖКХ

    В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

    В России высказались о месте проведения саммита с Украиной

    Появился список богатств бывшего замминистра обороны России

    Москвичка обвинила косметолога в избиении из-за просьбы оплатить лечение после процедуры

    В МИД обвинили Киев в продолжении террора

    Слухи об отказе Индии от закупок российской нефти из-за санкций США не подтвердились

    Девушка показала способ избавиться от прыщей и напугала пользователей сети

    Пятый российский регион заявил о проблемах с бензином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости