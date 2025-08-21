Румынский политик захотел выйти на митинг против самого себя

Румынский политик Тише пошутил, что готов выйти на митинг против самого себя

Румынский политик Алин Тише в шутку заявил о намерении выйти на митинг против самого себя из-за мер жесткой экономии правительства республики. Об этом сообщает News.ro.

«Тише против Тише: митинг против меня самого. Сегодня я, Алин Тише, восстаю против… себя. Мне надоело быть одновременно и жертвой, и палачом. Как политик, я вижу рост налогов. Как предприниматель, я чувствую ком в горле (...). Как частное лицо, я подписываю акт о банкротстве собственного терпения. Поэтому я торжественно заявляю: настал исторический момент выйти на улицы против себя самого», — пожаловался спикер.

Как утверждает Тише, это «первый случай в истории румынской демократии», когда человеку удается одновременно быть как частью разгневанного народа, так и правительства, которое, по его словам, «кажется глухим» к проблемам страны. Политик добавил, что упрекает себя за недостаток мужества, но ценит умение брать ответственность в свои руки.

23 июля стало известно, что в Румынии из-за нехватки инвестиций средняя скорость пассажирских поездов замедлилась до 44 километров в час, а грузовых — до 17 километров в час. Железнодорожники вместе с представителями профсоюзов устроили протесты перед зданием правительства, требуя не сокращать дефицит госбюджета за счет перевозчиков.