Рядом с дорогой в Подмосковье появились пугающие дети

В Подмосковье рядом с дорогой установили картонные фигуры детей

В городе Раменское Подмосковья рядом с муниципальной дорогой установили картонный фигуры детей, встревожившие водителей. Об этом пишет издание «Подъем».

По словам местных автомобилистов, необычные декорации вызывают страх, особенно в ночное время суток. В Минтрансе Московской области заявили, что фигуры были установлены в рамках эксперимента, приуроченного к подготовке дорог к новому учебному году.

Фигуры маленьких пешеходов забетонировали, однако до того, как бетон успел застыть, их вытащили неизвестные и оставили на остановке. В результате рабочим пришлось проводить повторную установку.

Ранее в селе Смоленка Забайкальского края поставили скульптуру, напугавшую жителей. Фигура девушки на качелях с длинными волосами, прикрывающими лицо, появилась на территории частной психиатрической клиники.