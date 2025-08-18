Экономика
17:35, 18 августа 2025Экономика

Жуткая скульптура рядом с психиатрической клиникой напугала россиян

В селе Смоленка установили жуткую скульптуру рядом с психиатрической клиникой
Александра Качан (Редактор)

Фото: страница «Клиника Гасанова | Клиническая наркология Чита» во Вконтакте

Рядом с психиатрической клиникой в селе Смоленка Забайкальского края установили жуткую скульптуру, напугавшую местных жителей. Об этом пишет издание «Подъем».

Речь идет о памятнике жертвам психических расстройств, который появился на территории частной лечебницы Status. Арт-объект представляет собой девушку на качелях с опущенной головой и черными волосами, закрывающими лицо. Рядом с фигурой установлен камень, напоминающий надгробие.

Пользователи сети сравнили скульптуру с персонажем из фильма ужасов «Звонок». Однако руководитель клиники, врач-психиатр Рафик Гасанов заявил, что статуя должна вызывать именно неприятные эмоции, показывая, к чему может привести игнорирование проблем с ментальным здоровьем. Он сравнил памятник с неприятными фотографиями различных болезней на пачках сигарет.

«Это внушение пациенту не доводить до крайнего терминального состояния и вовремя обращаться за помощью», — объяснил врач. Он также отметил, что статуя находится в конце клиники — такое местоположение должно показать, что человеку не обязательно доходить до такого «страшного места».

Ранее в Дании призвали убрать 14-тонную статую русалочки. Эксперты и жители считают изображение девушки с оголенной грудью слишком откровенным.

