«У нас в стране в целом жизнь тяжелая». Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре

Губерниев заявил, что уровень жизни в Сингапуре выше, чем в России

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре. На эту тему он высказался, комментируя слова серебряного призера Олимпиады Климента Колесникова о зарплатах российских пловцов. Губерниев отметил, что спортсмен не жаловался, а лишь озвучил сумму как факт.

«У нас в стране в целом жизнь тяжелая как факт. У нас пенсии в стране не самые большие как факт», — указал комментатор.

Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России как факт Дмитрий Губерниев спортивный комментатор

Он добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы «экономика своей собственной страны росла, работать надо, вкладываться».

Фото: Shadow of light / Shutterstock / Fotodom

Чемпион мира раскрыл уровень зарплат в сборной России

Ранее российский пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников рассказал, сколько зарабатывают спортсмены в сборной России. По его словам, пловцы зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц.

«Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — добавил спортсмен.

Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде. Он обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе и заняли четвертое место в общекомандном медальном зачете. Российские спортсмены взяли шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.

Климент Колесников. Фото: Edgar Su / Reuters

Российский пловец сравнил Россию и Запад

Другой российский пловец, трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков сравнил Россию со странами Запада. Он отметил, что за последние десять лет многое поменялось.

«И на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди», — указал он.

Спортсмен добавил, что сейчас на Западе, особенно в Соединенных Штатах, происходит то, что переживала Россия в 90-е годы.