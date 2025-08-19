Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ольга Данилович
Сегодня
23:40 (Мск)
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
2:1
Завершен
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
0:0
1-й тайм
live
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
1:0
1-й тайм
live
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Завтра
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
0:3
1-й тайм
live
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Завтра
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
22:04, 19 августа 2025Спорт

Чемпион мира рассказал о зарплате в сборной России

Колесников: Пловцы сборной России зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Российский пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников в интервью YouTube-каналу BB Tennis рассказал о зарплате в сборной России.

Спортсмен заявил, что пловцы зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц. «Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — объяснил Колесников.

Ранее Колесников отказывался получать нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Он заявил, что не может пойти на условия, выдвинутые World Aquatics.

Колесников на Олимпийских играх-2020 взял серебро на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу на стометровке вольным стилем. Кроме того, россиянин является шестикратным чемпионом мира на короткой воде. Он обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

    Трамп позвонил Орбану после просьбы лидеров ЕС повлиять на него

    В Швейцарии оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в Женеве

    Сотрудники ТЦК обстреляли пенсионерок и забрали инвалида

    В Белом доме ответили на вопрос о мире на Украине после ухода Трампа

    Бригада ВСУ в Сумской области исчерпала свои возможности

    В США озвучили три варианта гарантий безопасности для Украины

    Чемпион мира рассказал о зарплате в сборной России

    92-летняя актриса снялась в купальнике

    Политолог раскрыл отношение Трампа к делегации из ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости