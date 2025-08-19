Чемпион мира рассказал о зарплате в сборной России

Колесников: Пловцы сборной России зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц

Российский пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников в интервью YouTube-каналу BB Tennis рассказал о зарплате в сборной России.

Спортсмен заявил, что пловцы зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц. «Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — объяснил Колесников.

Ранее Колесников отказывался получать нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Он заявил, что не может пойти на условия, выдвинутые World Aquatics.

Колесников на Олимпийских играх-2020 взял серебро на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу на стометровке вольным стилем. Кроме того, россиянин является шестикратным чемпионом мира на короткой воде. Он обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.