17:55, 21 августа 2025Путешествия

Устрашающее нашествие медуз на популярном российском курорте попало на видео

TourDom: Медузы заполонили бухту крымского города Керчь
Елизавета Гринберг (редактор)

Устрашающее нашествие медуз в крымском городе Керчи попало на видео. Его опубликовало издание TourDom в Telegram-канале.

На кадрах с популярного российского курорта видно, что морские животные заполонили бухту. В море не видно участка, в котором не было бы медуз.

Укус морского животного может вызвать рвоту, высокую температуру, головокружение, сыпь и волдыри. Симптомы различаются в зависимости от вида медузы. В Крыму в основном обитают корнероты и аурелии, они не представляют опасности для жизни человека.

Ранее российские туристы пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах Туниса. Из-за опасных морских животных соотечественники не решались заходить в воду.

