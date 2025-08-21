Telegraph: Британия не может отправить войска на Украину из-за нехватки солдат

Великобритания не может отправить контингент на Украину по инициативе «коалиции желающих» из-за нехватки солдат и техники. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Автор статьи объяснил, что британская армия модернизируется, но у нее недостаточно беспилотников, танков, бронетехники и артиллерии, чтобы создать серьезную боевую силу.

Издание подсчитало, что Лондон должен отправить 15 тысяч военных, а это около 20 процентов от общей численности армии. Использование их в бессрочной миссии фактически исключит этих солдат из боевого порядка.

Создание действительно боеспособных частей для отправки на Украину сократит вооруженные силы королевства вдвое, говорится в материале. «По этой причине операция невероятно рискованна», — заключил автор статьи.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании готовы направить на Украину военных вместе с контингентом «коалиции желающих» для обеспечения воздушной и морской обороны, но не на линию боевого соприкосновения.