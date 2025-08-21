Бывший СССР
В МИД обвинили Киев в продолжении террора

Захарова: Киев продолжает террор на фоне усилий по урегулированию конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти Украины продолжают террор в отношении мирных жителей на фоне предпринимаемых Россией и США усилий по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«На фоне предпринимаемых Россией и США усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса Киев продолжает террор в отношении мирных российских жителей и обстрелы гражданских объектов нашей страны», — заявила дипломат.

По ее словам, за последнюю неделю от ударов украинских беспилотников пострадали 156 граждан России, 15 из которых летально, включая одного ребенка.

Ранее Захарова заявила, что офис президента Украины устроил геноцид украинского народа. Она призвала действующие власти на Украине прекратить «прятаться за спины» тех, от кого они отреклись.

