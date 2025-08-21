Культура
17:13, 21 августа 2025Культура

В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны ключевого персонажа

На кадрах со съемок продолжения «Дьявол носит Prada» заметили сцену похорон
Андрей Шеньшаков

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

В сети появились свежие фотографии со съемок продолжения известного фильма «Дьявол носит Prada», на которых пользователи заметили сцену, похожую на похороны. Снимки опубликовало издание Glamour.

На кадрах видны актеры Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи в своих культовых образах. При этом, фанаты обратили внимание на одежду героев, которая напоминает траурные наряды. Также в пользу этой теории говорит то, что актеры отыгрывают сдержанные эмоции и опустошение.

По одной из версий, в этой сцене главная героиня прощается с одним из ключевых персонажей картины. Интересно, что на съемках эпизода не были замечены Мэрил Стрип и Эмили Блант, которые также вернулись к своим ролям во второй части фильма. Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что в сети возмутились деталью образа актрисы Мерил Стрип со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2».

