Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:28, 21 августа 2025Россия

В России обновили перечень противопоказаний и ограничений в управлении автомобилем

С 1 сентября запретят садиться за руль из-за расстройств психики и болезни глаз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

С 1 сентября в перечень заболеваний, при которых запрещено управлять автомобилем, включены психические расстройства и глазные заболевания, пишет РИА Новости.

В обновленный список заболеваний, являющихся противопоказанием к управлению транспортным средством, вошли общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в расширенный перечень включены нарушения цветового зрения — частичная цветовая слепота и искажения восприятия красного и зеленого цветов.

В мае Госдума рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект о наказании водителей за езду после приема лекарств, вызывающих состояние опьянения. Автомобилистов предложили наказывать в случае наличия в организме входящих в состав ряда препаратов веществ, ухудшающих внимание. Перечень веществ, наличие которых в организме станет поводом для привлечения к ответственности, определит правительство России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В США получили детали переговорных позиций России и Украины

    Стало известно о попытке Евросоюза превратить переговоры в ловушку для России

    Вице-президент США раскрыл свои впечатления от общения с Путиным

    В России одобрили стремление Трампа завершить конфликт на Украине

    В российском регионе раздалась серия взрывов

    Вице-президент США сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины

    В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

    Мужчина раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице

    В России обновили перечень противопоказаний и ограничений в управлении автомобилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости