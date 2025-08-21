В России обновили перечень противопоказаний и ограничений в управлении автомобилем

С 1 сентября запретят садиться за руль из-за расстройств психики и болезни глаз

С 1 сентября в перечень заболеваний, при которых запрещено управлять автомобилем, включены психические расстройства и глазные заболевания, пишет РИА Новости.

В обновленный список заболеваний, являющихся противопоказанием к управлению транспортным средством, вошли общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в расширенный перечень включены нарушения цветового зрения — частичная цветовая слепота и искажения восприятия красного и зеленого цветов.

В мае Госдума рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект о наказании водителей за езду после приема лекарств, вызывающих состояние опьянения. Автомобилистов предложили наказывать в случае наличия в организме входящих в состав ряда препаратов веществ, ухудшающих внимание. Перечень веществ, наличие которых в организме станет поводом для привлечения к ответственности, определит правительство России.