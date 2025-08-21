Культура
11:47, 21 августа 2025
Культура

В России запретили мем с цитатой из фильма со Стэйтемом

Суд в России запретил мем про цыган из фильма со Стэйтемом «Большой куш»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Большой куш»

Суд в России запретил мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма с участием британского актера Джейсона Стэйтема. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, в июле Останкинский районный суд Москвы рассмотрел иск прокуратуры о запрете пяти web-страниц, содержащих разжигание ненависти к цыганам. Среди них оказались две ссылки, которые вели на вышеупомянутый мем из картины режиссера Гая Ричи, где герой Стивена Грэма произносит фразу о ненависти к цыганам.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил несколько песен известных российских рэперов. Речь о композициях артистов Григория Ляхова, известного под именем OG Buda, и Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина.

