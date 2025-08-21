Россия
15:55, 21 августа 2025

В России заявили о вопросах к задержанию причастного к подрыву «Северных потоков»

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Задержание подозреваемого в причастности подрыва «Северных потоков» украинца вызывает вопросы у российской стороны из-за недопущения к расследованию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Страны Запада всячески препятствовали и препятствуют проведению полноценного расследования по "Северным потокам", — сказал политик. — По этой причине и сегодняшнее задержание вызывает вопросы о том, насколько стороны действительно заинтересованы в установлении истины».

Швыткин объяснил свой скепсис тем, что Россия так и не была допущена к проведению расследования. Это, по словам политика, делает невозможной оценку его качества и объективности.

«Россия по-прежнему добивается международного расследования данного вопроса. Также хочу отметить, что в этом деле, на мой взгляд, действительно просматривается украинский след», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Предполагается, что мужчина занимался организационной частью операции по подрыву.

