В Сбере сообщили о снижении процентных ставок по кредитам для малого бизнеса

В июле 2025 года совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 200 базисных пунктов (б. п.), до 18,00 процентов годовых — на фоне уменьшения инфляционного давления и постепенного возвращения экономики к траектории сбалансированного роста. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, передает РБК.

Он добавил, что ставки банков следуют за ключевой ставкой Банка России. «Ее изменение почти сразу отражается на кредитах предприятиям, которые часто выдавались с плавающей ставкой — 65 процентов от общего объема портфеля системы на 1 июня», — продолжил топ-менеджер.

Быстрый перенос ставок, по его словам, также характерен для депозитов компаний, срочность по ним в большинстве случаев не превышает 30 дней, а уровень ставок близок к ставкам Банка России.

«Соответственно, уже в ближайшее время наши аналитики прогнозируют снижение процентов по всем банковским продуктам. Мы, в частности, с 28 июля уже уменьшили процентные ставки по кредитам для малого бизнеса — на 4 процентных пункта (п. п.), общий уровень снижения с начала года составил 6 п. п.», — отметил Александр Ведяхин.