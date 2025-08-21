Экономика
22:06, 21 августа 2025

Волочкова оправдалась за слова о «колхозе» и «совке» в Сочи

Волочкова заявила, что сделала выводы о «колхозе» в Сочи по рассказам людей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова, назвавшая город Сочи «колхозом» и «полным совком», оправдалась за свои слова в разговоре с «Телепрограммой».

Звезда рассказала, что в свою недавнюю поездку в Сочи ей почти не удалось посмотреть на город, поскольку она прилетала туда на выступление по приглашению. Сразу после него Волочкова вернулась в Санкт-Петербург, чтобы навестить больного отца. Она подчеркнула, что публика приняла ее великолепно.

«Я не знаю, откуда такая информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали, что да, много хулиганства в этом городе… Просто я по рассказам других людей сделала какие-то выводы. Откуда я знаю, как развивается этот курорт, я там не была 14 лет», — подытожила балерина.

Ранее в августе Волочкова заявила, что считает Сочи ужасным местом, и пообещала никогда туда не возвращаться. При этом в 2009 году танцовщица баллотировалась на пост мэра этого города.

