Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:23, 20 августа 2025Культура

Волочкова назвала российский город ужасным колхозом и «совком»

Балерина Анастасия Волочкова назвала Сочи ужасным колхозом
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала Сочи ужасным городом и пообещала туда не возвращаться. Артистку цитирует «Абзац».

Известно, что в 2009 году танцовщица баллотировалась на пост мэра Сочи. Теперь же артистка заявила, что ее «принудили» выдвинуть свою кандидатуру.

«Я больше никогда не связала бы свою жизнь с Сочи. Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и все подготовили», — пояснила Волочкова.

Балерина рассказала, что посетила Сочи впервые с 2009 года, однако город с тех пор не изменился. «Как был колхоз, так и остался. А город сам по себе вообще очень криминальный. Полный совок!» — подчеркнула Волочкова. Она добавила, что после недавнего выступления в Сочи не планирует туда возвращаться.

Ранее Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. Артистка назвала скромный праздник дочери «свадьбой на полянке» и «сабантуем».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Стало известно о трехдневной обороне штурмовиков в прорыве близ Покровска

    В Госдуме нашли способ сохранить браки россиян на десятилетия

    Российский учитель снял порно со школьницей в классе

    Брат главкома ВСУ отреагировал на данные о спасении отца в России

    Вратарь бразильского футбольного клуба установил мировой рекорд по числу проведенных игр

    Названы наиболее часто выдающие шенген россиянам в августе страны

    Звезда Comedy Woman в откровенном образе вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей

    Адвокаты Дибровых сделали заявление на фоне новостей об их разводе

    Российский крейсер «Адмирал Нахимов» оценили на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости