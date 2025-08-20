Волочкова назвала российский город ужасным колхозом и «совком»

Балерина Анастасия Волочкова назвала Сочи ужасным колхозом

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала Сочи ужасным городом и пообещала туда не возвращаться. Артистку цитирует «Абзац».

Известно, что в 2009 году танцовщица баллотировалась на пост мэра Сочи. Теперь же артистка заявила, что ее «принудили» выдвинуть свою кандидатуру.

«Я больше никогда не связала бы свою жизнь с Сочи. Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и все подготовили», — пояснила Волочкова.

Балерина рассказала, что посетила Сочи впервые с 2009 года, однако город с тех пор не изменился. «Как был колхоз, так и остался. А город сам по себе вообще очень криминальный. Полный совок!» — подчеркнула Волочкова. Она добавила, что после недавнего выступления в Сочи не планирует туда возвращаться.

