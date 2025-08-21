Забота о себе
06:30, 21 августа 2025

Врач рассказал о ранних симптомах рака крови

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Guido Mieth / Getty Images

Чаще всего на начальных стадиях рака крови люди из-за снижения иммунитета страдают от постоянных ОРВИ, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что при таких недугах у пациентов с лейкозом улучшение самочувствия на фоне проводимой терапии практически незаметно. Также при этом раке отмечаются увеличение печени и лимфоузлов — они становятся плотные, порой болезненные, добавил он.

«Симптомы не уникальные. Пациенты с лейкозом жалуются на одышку, слабость, быструю утомляемость, сонливость, боль в мышцах и в суставах, снижение аппетита, субфебрильную лихорадку, когда температура тела повышается до 37,5», — рассказал Умнов.

