Зеленский назвал требования по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности США, как у Израиля
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Globallookpress.com

Киеву нужны гарантии безопасности наподобие тех, что Израиль имеет от США. Свои требования по безопасности назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина».

«[Гарантии безопасности] подобно пятой статье [договора о НАТО], но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Киев требует от союзников определенности по формату гарантий в течение семи-десяти дней.

Ранее Зеленский уже заявлял, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. Среди мер, которые входят в перечень таких гарантий, Киев требует предоставить пакет помощи на сумму 90 миллиардов долларов.

