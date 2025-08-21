Зеленский раскрыл детали предложенной американской стороне сделки по дронам

Зеленский: Украина предложила США сделку по дронам на 50 миллиардов долларов

Украина предложила США сделку по производству дронов на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он объяснил, что соглашение подразумевает производство 10 миллионов беспилотников в год. Зеленский предположил, что программа начнет работу уже после окончания конфликта с Россией.

«Что касается дронов: drone deal (соглашение по дронам), который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшну на 50 миллиардов: 5 лет, 10 миллионов дронов в год. Такая большая программа», — сказал политик.

Ранее Зеленский сообщал, что между ним и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом было достигнуто соглашение о поставках украинских дронов в США. По состоянию на 25 июля было поручено составление договора о поставках.