12:15, 21 августа 2025

Зеленский раскрыл детали предложенной американской стороне сделки по дронам

Зеленский: Украина предложила США сделку по дронам на 50 миллиардов долларов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Украина предложила США сделку по производству дронов на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он объяснил, что соглашение подразумевает производство 10 миллионов беспилотников в год. Зеленский предположил, что программа начнет работу уже после окончания конфликта с Россией.

«Что касается дронов: drone deal (соглашение по дронам), который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшну на 50 миллиардов: 5 лет, 10 миллионов дронов в год. Такая большая программа», — сказал политик.

Ранее Зеленский сообщал, что между ним и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом было достигнуто соглашение о поставках украинских дронов в США. По состоянию на 25 июля было поручено составление договора о поставках.

