Newsmax: Чиновник Пентагона Хагг отстранен от работы после слов о хищениях Киева

Начальник отдела радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагг был отстранен от работы после того, как на видео обвинил Украину в масштабном воровстве помощи США. Об этом сообщает Newsmax.

Чиновник поговорил с журналисткой под прикрытием, их беседу сняли скрытой камерой. Запись обнародовал The Citizen Journalism Foundation.

Хагг коснулся ряда чувствительных тем, в том числе хищений американской помощи, которые Киев производил еще со время президентства Барака Обамы. Также он порассуждал об управлении ядерными силами США, конфликте в Иране, и о других вопросах.

Чиновник был отправлен в административный отпуск на время проверки, проводится дополнительное расследование, подтвердил Пентагон.

Ранее Le Monde со ссылкой на источники писало, что потенциальное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) вызывает опасения у членов сообщества из-за системной коррупции в стране.