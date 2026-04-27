Чиновник Пентагона Хагг обвинил Украину в масштабном воровстве помощи США

Начальник отдела радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагг в приватной беседе, снятой скрытой камерой, обвинил Украину в масштабном воровстве помощи США. Видео опубликовал YouTube-канал The Citizen Journalism Foundation.

«Они крали наши деньги… покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов», — заявил чиновник.

По его словам, инциденты начались еще во время президентства Барака Обамы. Хагг также считает, что украинскому руководству безразлична судьба населения, оно думает только о своем обогащении.

Ранее Le Monde со ссылкой на источники писало, что потенциальное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) вызывает опасения у членов сообщества из-за системной коррупции в стране.