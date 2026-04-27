ВСУ понесли колоссальные потери под Гуляйполем. Что об этом известно?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери у Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что украинские военные предпринимали попытки удержать Воздвижевку у Гуляйполя, поэтому понесли колоссальные потери. С ними столкнулись 210-й отдельный штурмовой полк и полк «Шквал».

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка украинской армии Дмитрий Филатов сообщил, что командование ВСУ отказалось от боев за Гуляйполе в Запорожской области. Он заявил, что подразделения решили не тратить силы и ресурсы на сражения за город.

Военный эксперт Борис Джерелиевский полагает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отбить Гуляйполе ради пиара. Он подчеркнул, что контратаки украинской армии у города носят только медийный характер, об оперативном успехе речи не идет.

Ранее главком украинских войск Александр Сырский заявил, что военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командного пункта в Гуляйполе. Он сообщил, что на пункте остались материалы, содержащие важную информацию.

В конце декабря командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал потери ВСУ за время специальной военной операции (СВО). По его мнению, этот показатель приближается к двум миллионам человек.

Алаудинов уточнил, что «1,7 миллиона — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло». Поэтому он допустил, что потери ВСУ приближаются к двум миллионам человек или уже превысили этот показатель.