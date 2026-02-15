Реклама

Бывший СССР
00:18, 15 февраля 2026Бывший СССР

В России объяснили желание Зеленского отбить важный город

Эксперт Джерелиевский: Зеленский хочет отбить Гуляйполе ради пиара
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Контратаки украинской армии у города Гуляйполе в Запорожской области носят только медийный характер, об оперативном успехе речи не идет. Так желание президента Украины Владимира Зеленского отбить Гуляйполе объяснил военный эксперт Борис Джерелиевский в интервью газете «Аргументы и факты».

«Киевский режим преследует определенную медийную цель. Не более того. Сейчас Зеленскому важно показать Западу и, в частности, президенту США Дональду Трампу, что у него есть карты на руках, что он может контролировать ситуацию», — сказал он.

По его мнению, главное для Зеленского — это отчитаться об успешном продвижении или захвате «какого-нибудь села» с демонстрацией украинского флага. Джерелиевский добавил, что ВСУ несут «огромные потери» у Гуляйполя.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях. «На запорожском направлении мы вышли за Гуляйполе и успешно продвигаемся вперед, так как противник с этого направления снял свои войска, перебросил их под Харьков. Получилась дырка, в которую наши войска сегодня входят», — отметил он.

