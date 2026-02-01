Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:22, 1 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях

Военный Матвийчук: ВСУ пытаются контратаковать в районе Гуляйполя и Купянска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районе Гуляйполя и Купянска, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О положении на фронте специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«На сумском направлении мы ведем бои. Противник пытается туда перебросить с черниговского направления бригады территориальной обороны. Идет плановая утилизация живой силы и техники ВСУ. На купянском направлении мы сдерживаем контратаки противника в направлении самого города Купянска», — поделился Матвийчук.

Также военный эксперт рассказал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются в направлении Харькова и Чугуева.

«На запорожском направлении мы вышли за Гуляйполе и успешно продвигаемся вперед, так как противник с этого направления снял свои войска, перебросил их под Харьков. Получилась дырка, в которую наши войска сегодня входят. На красноармейском направлении противник пытается контратаковать, но у него ничего не получается. На херсонском направлении мы ведем сдерживающие бои», — добавил он.

Таким образом, мы можем сказать, что сегодня, 1 февраля, наши войска продолжают наступать, владея стратегической инициативой, нанося поражение противнику, который обороняется и пытается контратаковать, особенно в районе Гуляйполя и Купянска

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили десятки логистических платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за неделю.

Наземные робототехнические платформы перевозят соляровое масло и 30-миллиметровые боеприпасы для БТР в южный пригород Купянска, где дислоцируются 3‑я, 30‑я и 41‑я мехбригады ВСУ. ВС РФ ликвидировали более 40 таких платформ, из-за чего механизированные бригады столкнутся с недостатком топлива и боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ударившем по Сартане дроне вычислили технику НАТО

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Вице-чемпионка мира оценила шансы российских лыжников взять медали на Олимпиаде

    Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

    Названы четыре неочевидные причины гипертонии

    Москвичам пообещали знойное лето после холодной зимы

    Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях

    Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

    На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok