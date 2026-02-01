Военный Матвийчук: ВСУ пытаются контратаковать в районе Гуляйполя и Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районе Гуляйполя и Купянска, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О положении на фронте специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«На сумском направлении мы ведем бои. Противник пытается туда перебросить с черниговского направления бригады территориальной обороны. Идет плановая утилизация живой силы и техники ВСУ. На купянском направлении мы сдерживаем контратаки противника в направлении самого города Купянска», — поделился Матвийчук.

Также военный эксперт рассказал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются в направлении Харькова и Чугуева.

«На запорожском направлении мы вышли за Гуляйполе и успешно продвигаемся вперед, так как противник с этого направления снял свои войска, перебросил их под Харьков. Получилась дырка, в которую наши войска сегодня входят. На красноармейском направлении противник пытается контратаковать, но у него ничего не получается. На херсонском направлении мы ведем сдерживающие бои», — добавил он.

Таким образом, мы можем сказать, что сегодня, 1 февраля, наши войска продолжают наступать, владея стратегической инициативой, нанося поражение противнику, который обороняется и пытается контратаковать, особенно в районе Гуляйполя и Купянска Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили десятки логистических платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за неделю.

Наземные робототехнические платформы перевозят соляровое масло и 30-миллиметровые боеприпасы для БТР в южный пригород Купянска, где дислоцируются 3‑я, 30‑я и 41‑я мехбригады ВСУ. ВС РФ ликвидировали более 40 таких платформ, из-за чего механизированные бригады столкнутся с недостатком топлива и боеприпасов.

