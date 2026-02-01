Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 1 февраля 2026Россия

Российские войска уничтожили более 40 логистических платформ ВСУ

ВС РФ уничтожили более 40 логистических платформ ВСУ на купянском направлении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за неделю десятки логистических платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Наземные робототехнические платформы перевозят соляровое масло и 30-миллиметровые боеприпасы для БТР в южный пригород Купянска, где дислоцируются 3‑я, 30‑я и 41‑я мехбригады ВСУ. ВС РФ ликвидировали более 40 таких платформ, из-за чего механизированные бригады столкнутся с недостатком топлива и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российский боец Сергей Желткевич уничтожил в зоне специальной военной операции до десяти украинских военных из автоматического гранатомета АГС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

    Россиянин с захваченного США танкера рассказал о походах в туалет под дулом автомата

    На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

    Валиева показала худший результат в полуфинале чемпионата России по прыжкам

    Российские войска уничтожили более 40 логистических платформ ВСУ

    Эпштейн называл политику Зеленского «комедийным шоу»

    Россиянка пострадала в результате ракетного обстрела приграничного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok