ВС РФ уничтожили более 40 логистических платформ ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за неделю десятки логистических платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Наземные робототехнические платформы перевозят соляровое масло и 30-миллиметровые боеприпасы для БТР в южный пригород Купянска, где дислоцируются 3‑я, 30‑я и 41‑я мехбригады ВСУ. ВС РФ ликвидировали более 40 таких платформ, из-за чего механизированные бригады столкнутся с недостатком топлива и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российский боец Сергей Желткевич уничтожил в зоне специальной военной операции до десяти украинских военных из автоматического гранатомета АГС.