Россия
09:02, 13 декабря 2025Россия

Боец ВС РФ уничтожил до десяти украинских военных из гранатомета

Российский офицер Желткевич ликвидировал до десяти бойцов ВСУ из гранатомета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский боец, гвардии младший лейтенант Сергей Желткевич ликвидировал в зоне СВО до десяти украинских военных огнем из автоматического гранатомета АГС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что Желткевич, находясь под непрерывным огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководил расчетами АГС, подавляя резервы противника. Бой происходил в тот самый момент, когда группа эвакуации помогала раненым российским бойцам.

«Получив данные от разведки, обнаружившей передвижение противника, Желткевич мгновенно сориентировался в обстановке и отдал команду расчетам открыть огонь по назначенному сектору, осуществляя корректировку. В результате точной корректировки огня было уничтожено до десяти человек личного состава противника», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские бойцы вычислили позиции бригады ВСУ на сумском направлении благодаря PR-ролику.

