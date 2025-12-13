Российский боец, гвардии младший лейтенант Сергей Желткевич ликвидировал в зоне СВО до десяти украинских военных огнем из автоматического гранатомета АГС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что Желткевич, находясь под непрерывным огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководил расчетами АГС, подавляя резервы противника. Бой происходил в тот самый момент, когда группа эвакуации помогала раненым российским бойцам.
«Получив данные от разведки, обнаружившей передвижение противника, Желткевич мгновенно сориентировался в обстановке и отдал команду расчетам открыть огонь по назначенному сектору, осуществляя корректировку. В результате точной корректировки огня было уничтожено до десяти человек личного состава противника», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что российские бойцы вычислили позиции бригады ВСУ на сумском направлении благодаря PR-ролику.