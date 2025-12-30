Сырский заявил о расследовании потери ВСУ контроля в Гуляйполе

Украинская военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командно-наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью «24 каналу».

«Инцидент произошел из-за отхода бригады, которая не удержала оборону», — подчеркнул Сыркий.

По его словам, на пункте остались материалы, содержащие важную информацию.

26 декабря сообщалось, что российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе. Украинские командиры сбежали оттуда, в спешке оставив ноутбуки, средства связи, оперативные карты и секретные материалы.