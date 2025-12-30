Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:23, 30 декабря 2025Бывший СССР

Сырский заявил о расследовании потери ВСУ контроля в Гуляйполе

Сырский заявил о расследовании потери пункта ВСУ в Гуляйполе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинская военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командно-наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью «24 каналу».

«Инцидент произошел из-за отхода бригады, которая не удержала оборону», — подчеркнул Сыркий.

По его словам, на пункте остались материалы, содержащие важную информацию.

26 декабря сообщалось, что российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе. Украинские командиры сбежали оттуда, в спешке оставив ноутбуки, средства связи, оперативные карты и секретные материалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Власти Ирана ответили на угрозы Трампа

    В США указали на противоречивое поведение западных политиков

    Сырский прокомментировал сроки продолжения СВО

    Названо число погибших при ударе США по судну в Тихом океане

    На Украине модернизировали последние «Оплоты»

    На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Харькове

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в оголяющем тело платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok