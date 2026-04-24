07:30, 27 апреля 2026

Из Windows 11 разрешили полностью удалить ИИ

BleepingComputer: Появилась возможность удалить ИИ из Windows 11
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Корпорация Microsoft позволила некоторым пользователям удалять нейросетевой сервис Copilot из Windows 11. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Сервис Copilot на базе искусственного интеллекта (ИИ) доступен в операционных системах (ОС) от Microsoft несколько лет. В серии апрельских обновлений разработчик Windows 11 добавил функцию RemoveMicrosoftCopilotApp, которая позволяет полностью удалить ИИ-функции из ОС.

При этом официально такая возможность появилась только у пользователей корпоративных и образовательных версий Windows. В Microsoft указали, что «новый параметр применяется только к версиям Enterprise, Professional и Education». Обычные пользователи могут удалить Copilot через инструмент PowerShell, но, как отметили журналисты, нейросеть может «вернуться» после обновлений.

Microsoft начала тестировать функцию полного удаления Copilot из Windows в начале года. Она была доступна пользователям программы Windows 11 Insider Preview.

Ранее Microsoft заявила, что ее операционная система станет самой стабильной до конца года. В компании пообещали больше прислушиваться к жалобам пользователей.

    Последние новости

    Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

    С пожизненно осужденного решили взыскать миллионы за его преступление

    Стала известна позиция Киева по жителям Донбасса

    Пушилин раскрыл цель буферной зоны в Днепропетровской области

    В Москве восстановили движение по синей ветке метро

    Россиянина осудили за передачу сведений Украине

    Мужчины и женщины обсудили самые гадкие черты характера партнеров

    Раскрыты все преступления приговоренного к 18 годам российского военного-дезертира

    Появились подробности о многомиллионной растрате российского чиновника на реконструкции

    Все новости
