Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

Microsoft пообещала учитывать желания пользователей Windows 11

Корпорация Microsoft заявила, что ее операционная система (ОС) станет самой стабильной до конца года. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Об этом представители компании рассказали на недавней встрече с участниками программы бета-тестирования Windows Insider в Сиэтле, где находится штаб-квартира Microsoft. В фирме пообещали, что отныне будут в первую очередь ориентироваться на потребности реальных пользователей и учитывать их желания — в частности, людей, которые тестируют ранние версии ОС.

«Мы с командой обнаружили сообщество энтузиастов, которое действительно заботится о Windows», — признался топ-менеджер Microsoft Паван Давулури. Он также заметил, что компания ставит целью сделать Windows 11 самой стабильной ОС на рынке до конца 2026 года, однако не назвал четких критериев «стабильности».

В качестве примера, что Microsoft теперь учитывает желания потребителей, Давулури привел перемещаемую панель задач, которая ранее была жестко закреплена в нижней части рабочего стола. В одном из последних обновлений Windows ее разрешили устанавливать в любом месте экрана — например, сверху.

В конце марта Microsoft пообещала, что компьютеры под управлением Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. Инженеры фирмы рассказали, что займутся оптимизацией ОС.