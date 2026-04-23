16:18, 23 апреля 2026

Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

Microsoft пообещала учитывать желания пользователей Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft заявила, что ее операционная система (ОС) станет самой стабильной до конца года. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Об этом представители компании рассказали на недавней встрече с участниками программы бета-тестирования Windows Insider в Сиэтле, где находится штаб-квартира Microsoft. В фирме пообещали, что отныне будут в первую очередь ориентироваться на потребности реальных пользователей и учитывать их желания — в частности, людей, которые тестируют ранние версии ОС.

«Мы с командой обнаружили сообщество энтузиастов, которое действительно заботится о Windows», — признался топ-менеджер Microsoft Паван Давулури. Он также заметил, что компания ставит целью сделать Windows 11 самой стабильной ОС на рынке до конца 2026 года, однако не назвал четких критериев «стабильности».

В качестве примера, что Microsoft теперь учитывает желания потребителей, Давулури привел перемещаемую панель задач, которая ранее была жестко закреплена в нижней части рабочего стола. В одном из последних обновлений Windows ее разрешили устанавливать в любом месте экрана — например, сверху.

В конце марта Microsoft пообещала, что компьютеры под управлением Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. Инженеры фирмы рассказали, что займутся оптимизацией ОС.

