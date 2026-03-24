Вечную проблему Windows устранят

02:12, 24 марта 2026

Microsoft исправит Windows 11, чтобы она потребляла меньше оперативной памяти
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft пообещала, что компьютеры под управлением Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что 20 марта Microsoft опубликовала на своем сайте заметку, в которой описала будущее Windows. В том числе фирма пообещала исправить проблему, которую многие пользователи считают вечной — повышенное потребление оперативной памяти.

В Microsoft заявили, что собрались внести существенные улучшения в производительность Windows. Так, инженеры компании пообещали устранить проблемы операционной системы (ОС), чтобы она потребляла меньше ресурсов в режиме ожидания. Это позволит освободить оперативную память для приложений и повысить скорость отклика при переключении между задачами.

Также в Microsoft пообещали ускорить «Проводник». «Microsoft работает над уменьшением задержек при поиске, навигации и использовании контекстных меню, а также над повышением надежности и скорости файловых операций, таких как копирование и перемещение больших файлов», — объяснили журналисты.

При этом в Microsoft не стали корректировать требования к оперативной памяти. Как и прежде, для работы Windows 11 необходимо минимум 4 гигабайта оперативной памяти.

В начале марта Apple анонсировала самый дешевый ноутбук в своей линейке MacBook Neo, который оценили в 600 долларов (49 тысяч рублей). Девайс получил процессор от iPhone, клавиатуру без подсветки, всего 8 и 256 гигабайт памяти и два порта USB.

