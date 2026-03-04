Apple создала ноутбук с процессором от iPhone

Apple представила MacBook Neo на базе процессора от iPhone за $599

Корпорация Apple анонсировала самый дешевый ноутбук в своей линейке MacBook Neo, который оценили в 600 долларов. Информация об устройстве появилась на сайте компании.

Девайс получил алюминиевый корпус, он доступен в четырех цветах — серебряный, розовый, желтый и синий. Apple создала MacBook Neo на основе процессора A18 Pro, который получили iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. У аппарата 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Компьютер вышел с двумя портами USB-C, каждый из которых можно использовать для зарядки. Магнитной зарядки MagSafe, как у MacBook Air и Pro, у Neo нет. У ноутбука 13-дюймовый экран, основанный на технологии IPS. Максимальная яркость дисплея составляет 500 нит.

Apple обещает, что портативный компьютер будет работать на одной зарядке до 16 часов. В комплекте аппарат имеет адаптер мощностью 20 ватт. Кроме портов USB-C Neo получил 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 6. Также он имеет веб-камеру, которая может записывать видео разрешением 1080 пикселей.

Стоимость базовой версии с 256 гигабайтами памяти составляет 599 долларов, или около 47 тысяч рублей. Версия с 512 гигабайтами памяти обойдется в 699 долларов (около 55 тысяч рублей).

3 марта Apple представила обновленные MacBook Air и MacBook Pro. Модели вышли на базе процессоров M5, M5 Pro и M5 Max.