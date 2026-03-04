Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:33, 4 марта 2026Наука и техника

Apple создала ноутбук с процессором от iPhone

Apple представила MacBook Neo на базе процессора от iPhone за $599
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Apple

Корпорация Apple анонсировала самый дешевый ноутбук в своей линейке MacBook Neo, который оценили в 600 долларов. Информация об устройстве появилась на сайте компании.

Девайс получил алюминиевый корпус, он доступен в четырех цветах — серебряный, розовый, желтый и синий. Apple создала MacBook Neo на основе процессора A18 Pro, который получили iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. У аппарата 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Компьютер вышел с двумя портами USB-C, каждый из которых можно использовать для зарядки. Магнитной зарядки MagSafe, как у MacBook Air и Pro, у Neo нет. У ноутбука 13-дюймовый экран, основанный на технологии IPS. Максимальная яркость дисплея составляет 500 нит.

Apple обещает, что портативный компьютер будет работать на одной зарядке до 16 часов. В комплекте аппарат имеет адаптер мощностью 20 ватт. Кроме портов USB-C Neo получил 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 6. Также он имеет веб-камеру, которая может записывать видео разрешением 1080 пикселей.

Стоимость базовой версии с 256 гигабайтами памяти составляет 599 долларов, или около 47 тысяч рублей. Версия с 512 гигабайтами памяти обойдется в 699 долларов (около 55 тысяч рублей).

3 марта Apple представила обновленные MacBook Air и MacBook Pro. Модели вышли на базе процессоров M5, M5 Pro и M5 Max.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высказались о раскрытом предложении ЦРУ

    В Госдуме раскритиковали слова создателя ЕГЭ о победе экзамена над коррупцией

    Вика Цыганова погрызла лед Байкала вслед за лизавшим его Shaman

    Порезавший мать шестерых детей в российской поликлинике раскрыл свой мотив

    Эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео

    Привычный напиток связали со снижением риска жировой болезни печени

    Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

    Риелтор за полцены выкупила квартиру обманутой мошенниками россиянки

    Грузовое судно вблизи Ормузского пролива атаковали ракетами

    Путин высказался о графиках работы школ и детсадов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok